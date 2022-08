Rozkolísaná slovenská politická scéna řeší přeběhlíka Krúpu

Přestup jednoho poslance do jiné vládní strany by za normálních okolností neznamenal žádné zemětřesení. Na rozkolísané slovenské politické scéně se však přechod poslance Juraje Krúpy z hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče do strany Svoboda a solidarita (SaS) ministra hospodářství Richarda Sulíka považuje za klíčovou událost.