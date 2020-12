Rok po tragickém výbuchu v Prešově: Lidé chtějí na stejném místě postavit nový dům

Správce bytovky Mojmír Květoň (59) se dodnes trápí nad tím, jak mohl tragickému výbuchu zabránit. „Dosud myslím na to, co by se stalo, kdybych šel vypnout hlavní jistič elektřiny. Možná by se nic z toho nestalo,“ řekl deníku Nový čas bývalý správce. Spouštěčem exploze byla totiž jiskra z výtahu, který byl v tom čase na 11. podlaží. Úniku plynu předcházelo mechanické poškození plynového potrubí.