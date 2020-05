Rok od potopení Mořské panny v Maďarsku. Loď skončila na dně Dunaje

„Byl jsem na palubě, když došlo k nárazu. Ten mě odhodil do vody a naštěstí jsem se udržel na hladině. Pokusila se mě vytáhnout na palubu posádka lodě proplouvající kolem místa nehody, ale voda i mé oblečení byly od oleje, takže jsem jim vyklouzl z rukou. Vylovila mě až posádka další lodě,“ uvedl jeden ze zachráněných jihokorejských turistů.

Hotelová loď ve večerních hodinách narazila zezadu do vyhlídkové lodě a Mořská panna šla ke dnu během několika vteřin. Záchranné čluny se zpožděním spustili až členové posádky Viking Sigyn bez příkazu kapitána. Ukrajinský kapitán hotelové lodě čelí obvinění ze zabití z nedbalosti a z neposkytnutí pomoci. Kapitánovi Juriji C. (65) hrozí až devět let vězení.