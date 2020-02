Rodiče v Rakousku soudí za vraždu 13leté dcery, dívku kvůli náboženství nenechali léčit

Rodina žila v oblasti Waldviertel na severozápadě Dolního Rakouska. Kromě nemocné dívky měli manželé dalších šest dětí. Ani jedno nikdy nechodilo do školy, matka je vzdělávala doma. Poté, co manželé skončili ve vazbě, žena ve vězení přivedla na svět osmé dítě.

K jaké náboženské skupině se rodina hlásí, není v tuto chvíli jasné. Měla by být členy některé ze svobodných církví. Rodiče ve věku 39 a 35 let skončili ve vazbě. Jsou obviněni z vraždy a hrozí jim trest vězení od 10 do 20 let, nebo doživotí. Verdikt by měl být vynesen 19. února.