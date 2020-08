Ředitel charity v Bejrútu měl štěstí, poničený má jen byt

První zprávy začaly chodit skrz kanály, kde si charitativní organizace sdílejí informace o bezpečnostní situaci. Okolo šesté večer začaly exploze v nějakém skladišti pyrotechniky, po několika menších výbuších přišel ten obrovský. Začali jsme okamžitě zjišťovat, jestli jsou naši lidé v pořádku, jak vypadají jejich byty a tak dále. V první chvíli nikdo nevěděl, co se děje, zda nejde o nějaký bombový útok nebo nálet.

Byla to jedna z věcí, která mi bleskla hlavou, protože bezpečnostní situace v Libanonu je teď dost křehká. Na druhou stranu mi to přišlo divné - kdo by na tomhle měl zájem? Až potom vyšetřování ukázalo, že požár skladu pyrotechniky byla rozbuška pro sklad více než 2700 tun ledku, který ležel v blízkém skladu.