Řecko žaluje Afghánce, jeho syn se utopil při cestě z Turecka

Nádir Ajúbí dlouho váhal, zda se má pustit do nebezpečné plavby z Turecka směrem k Řecku. „Měl strach o synka,“ řekl listu The New York Times (NYT) Dimitris Choulis, Afgháncův advokát. „Dnes už ví, že obavy byly oprávněné – chlapec nepřežil. Osud ho takto nemilosrdně potrestal za sen o lepším životě.“

Nádir se dodnes nedokáže vyrovnat s tím, co se stalo. Je na tom špatně, několikrát se zhroutil. Řečtině sice nerozumí, pochopil však, že je vyšetřován.