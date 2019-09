Rakušané chtějí do ústavy právo na platbu v hotovosti

Platba v hotovosti je v Rakousku velmi oblíbená. Z červencového průzkumu společnosti ING vyplývá, že pouze jeden z deseti obyvatel Rakouska by si uměl představit, že by se hotovosti vzdal.

S výsledky průzkumu korespondují statistiky Evropské centrální banky (ECB). V roce 2016 se v Rakousku uskutečnilo 67 procent všech plateb v hotovosti. Například v Nizozemsku to bylo 27 procent.

Ve Švédsku se uskuteční šest ze sedmi transakcí bezhotovostně. Země dokonce uvažuje o tom, že by v nejbližší budoucnosti zrušila mince i bankovky. V této souvislosti se zmiňuje rok 2023.

„Mít možnost platit hotově je základní podmínka autonomní existence,“ prohlásil Kurz. Na počátku srpna proto oznámil, že pokud se lidovci dostanou do vlády, prosadí, aby se nárok na platbu v hotovosti zakotvil v ústavě.

Jejich bývalý koaliční partner Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která vládla spolu s lidovci až do května, ale přispěchala s připomínkou, že to byli právě svobodní, kteří s ideou ochrany hotovosti přišli. Nápad se dostal až do programu kabinetu, ale zrealizovat se už nestačil, když vláda padla a byly vypsány předčasné volby.