Putinovo Jednotné Rusko v průzkumech ztrácí

V sedmi průzkumech v srpnu byla strana na nebo pod hranicí 30 procent. Pokud by se vyřadili z průzkumů ti, kdož nepůjdou volit, získala by necelých 40 procent, uvedla televize RT.

I tak by mohlo Jednotné Rusko získat ve Státní dumě po volbách, jež se uskuteční mezi 17. a 19. zářím, většinu, protože z 450 křesel se jen polovina volí proporčně, kdy na ně dosáhnou strany s více než pětiprocentní podporou. Druhou polovinu tvoří jednomandátové obvody volené většinově. Podle předsedy Střediska politických věd Borise Makarenka by z poměrně volených křesel mohlo získat jen stovku, ale z jednomandátových obvodů 190. To by však bylo pod dvoutřetinovou hranicí ústavní většiny.