Putin s úzkostí věští exit zemí východní Evropy z EU

Ruský prezident Vladimir Putin ve středečním projevu na moskevském investičním fóru „Rusko zve” nevyloučil, že země východní Evropy mohou za pár let uvažovat o odchodu z EU. Naznačil, že by tyto tendence mohly začít po roce 2028, když už budou některé východoevropské země více přispívat do unijního rozpočtu, než kolik z něj budou čerpat. S úzkostí také sleduje tendence v EU a její rozpad si prý nepřeje.