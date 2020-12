Putin opět odmítl zprávy, že by Rusko nechalo Navalného otrávit

„Ještě jsem se nerozhodl, jestli do voleb v roce 2024 půjdu, nebo ne,” odpověděl Putin na otázku, zda využije tuto možnost, kterou mu úprava základního zákona poskytla. „Udělat to, nebo neudělat, uvidím,” dodal s tím, že to záleží i na občanech.

„Co se týká pacienta berlínské kliniky (Alexeje Navalného), tak mi (tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij) Peskov včera řekl o posledních výmyslech na toto téma. My perfektně chápeme, o co tu jde. Není to žádná investigace, je to zveřejnění materiálů amerických tajných služeb,“ odpověděl Putin na otázku ohledně Navalného.

Komentoval zprávu investigativní skupiny Bellingcat, která na základě trasování mobilních telefonů dospěla k závěru, že ruská tajná služba FSB sledovala Navalného od roku 2017. V týmu, který jej sledoval, byli nejen běžní agenti FSB, ale také lékaři a experti z protichemických jednotek.

Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj Foto: Shamil Zhumatov, Reuters

Putin zdůraznil, že ruské tajné služby vědí, že zahraniční tajné služby sledují pohyb mobilních telefonů: „Naše tajné služby to dobře chápou a vědí. Znám příslušníky FSB a dalších tajných služeb. Používají telefony ve chvíli, kdy si nemyslí, že je nutné tajit místo, kde jsou.“

Kdyby někdo chtěl Navalného otrávil, dotáhl by to

Dodal, že zpráva Bellingcatu potvrzuje, že Navalnyj využívá podpory amerických tajných služeb. ”Tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory tajných služeb USA. Pokud je to tak, pak by ho (naše) tajné služby samozřejmě měly sledovat. Ale to vůbec neznamená, že je ho třeba otrávit.” Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to ”asi dokončil”.

Ruský prezident zdůraznil, že v době, kdy byl Navalnyj v nemocnici v Omsku, osobně se na něj obrátila Navalného manželka, aby mohl být její muž převezen do Německa. Podotkl, že převoz okamžitě nařídil.

Navalnyj v srpnu zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Lékaři nemocnice v Omsku, kde byl hospitalizován, vyloučili otravu.

To už v sobě nicméně měl atropin, který se podává při podezření na otravu. Podali mu ho záchranáři na letišti. Navalnyj později řekl, že to sehrálo klíčovou roli v záchraně jeho života.