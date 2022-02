Putin se*e na vaše sankce, tvrdí ruský velvyslanec

„Omluvte moje výrazivo, ale my se*em na nějaké sankce. Už na nás bylo uvaleno takových sankcí, že svým způsobem měly pozitivní efekt na naši ekonomiku a zemědělství,“ pokračoval.

Velvyslanec tvrdí, že další nové sankce by nebyly přímo přínosné, ale „nebyly by tak hrozné, jak je Západ vykresluje“.

Tatarincev Západ obvinil z toho, že nechápe ruskou mentalitu. „Čím více bude Západ na Rusko tlačit, tím silnější bude ruská reakce,“ prohlásil. Diplomat zároveň trvá na tom, že se Moskva snaží válce za každou cenu vyhnout. „Je to největší přání našich politických špiček. To poslední, co ruský lid chce, je válka,“ uzavřel Tatarincev.