Půl milionu pro každého osmnáctiletého, navrhuje německý poslanec

Každý Němec by měl dostat ke svým 18. narozeninám „základní dědictví“, částku ve výši 20 tisíc eur (cca 500 tisíc korun), navrhuje poslanec německé sociální demokracie Carsten Schneider. Finanční obnos by měl sloužit ke vzdělávání, jako záloha na nemovitost nebo k zahájení podnikání. Tímto krokem by se podle něj měla v zemi snížit velká sociální nerovnost.