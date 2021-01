Protekčně naočkovaná extenistka Cibulková teď vypomáhá při testování

V ochranném obleku by bývalou tenistku asi málokdo poznal. „Po očkování jsem neměla žádné vedlejší účinky ani problémy. Dva dny jsem cítila slabou bolest po vpichu na ruce, ale tak to bývá i po běžném očkování,“ prozradila Cibulková. Bývalá tenistka považuje očkování za jedinou cestu zpět do normálního života.