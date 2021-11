Prostě přejdu hranici do EU, možná už dnes večer, plánují si Iráčané v letadle do Minsku

Středa. Istanbulské letiště. Odletová brána - destinace Minsk. Na místě je početná skupina iráckých mužů, žen a dětí. "Tohle je naše šťastná letenka, jedeme do Evropy," řekl jeho reportérovi osmnáctiletý Zoran, zatímco čekal na nástup do letadla běloruského dopravce Belavia. Té samé společnosti, která v pátek oznámila, že už neumožní Iráčanům, Syřanům nebo Jemencům, aby z Turecka létali do Běloruska.

Zoran, který je ze severu Iráku, je stejně jako tisíce dalších obyvatel Blízkého východu, kteří se v posledních týdnech vydali na cestu k bělorusko-polské hranici, odhodlán dostat se do EU. Je také připraven čelit mrazivým podmínkám v lesích poblíž plotu z žiletkového drátu, který odděluje obě země. "Nemám na výběr, život je v Iráku nebezpečný a bez naděje," řekl.

Pozemní personál Belavie mezitím oddělil Iráčany od ostatních cestujících. "Pokud jste z Iráku, přijďte prosím k nástupu na palubu v oddělené řadě," zavelela žena v uniformě Belavie a vzápětí se začala tvořit fronta, která výrazně převyšovala počet ostatních cestujících. Mnozí z migrantů přitom měli jen mlhavý plán, jak se dostanou na polské hranice či do Evropy. "Půjdeme zítra nebo pozítří, možná už dnes večer," řekl šestnáctiletý Afron. Dodal, že cestuje sám se souhlasem rodičů. Na otázku, jak se hodlá dostat na hranice, ukázal na své nohy.

Čtyřiadvacetiletý učitel matematiky z iráckého Kurdistánu Nizár se svěřil, že se snaží dostat do Německa za přítelkyní a dvěma bratry, kteří získali od Německa azyl v roce 2015. On sám prý šel tehdy do Německa z Turecka, ale azyl nedostal a byl deportován zpět do Iráku. "Vzdal jsem se všeho, co mám, abych je znovu viděl. Jdu a už se nevrátím. Budu tábořit celou zimu, pokud budu muset," řekl v letadle Nizár.

Na cestu do neznáma padají životní úspory

Mnoho lidí vložilo do cesty do Běloruska životní úspory. Nizár zaplatil prostředníkovi v Iráku 2000 dolarů (kolem 44 tisíc korun) za jednotýdenní běloruské turistické vízum. Zprostředkovatel mu rovněž naúčtoval 600 dolarů (přes 13 tisíc korun) za ubytování v hotelu. Další lidé využili mnoha běloruských cestovních kanceláří, které se v poslední době objevily ve městech po celém Blízkém východě, uvedl server The Moscow Times. Některé z nich jsou údajně napojené na běloruské úřady.

Členka posádky letadla Belavie později uvedla, že si prvně všimla většího množství Syřanů a Iráčanů v letech do Minsku v létě. Od té doby se podle ní stalo "veřejným tajemstvím", že společnost přepravuje "turisty", kteří plánují překročit hranice do EU. "Uprchlíky vozíme už několik měsíců. Všichni vědí, co děláme. Všichni sledujeme zprávy," řekla.

Migranti využívají sociální sítě a aplikace, přes které komunikují a získávají tipy, jak se dostat na hranice s Polskem. Mají díky nim i víc informací o potížích, které je čekají po příletu do Běloruska. "Bude to na hov..., já vím, já vím. Viděl jsem ta videa," řekl Nizarův kamarád Rebin. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zemřelo na hranicích kvůli prochladnutí nejméně osm migrantů. Lidskoprávní organizace se domnívají, že jich bude ještě víc. Rebina však tyto zprávy neodradily. "Nemám strach. V Iráku nemám žádný život. Žádnou práci, žádnou budoucnost, žádné peníze. Evropa je místo, kde chci být. Německo, doufám," svěřil se.

Když o něco později letadlo přistálo na letišti vzdáleném 40 kilometrů od Minsku, člen hraniční kontroly nařídil Iráčanům, aby ho následovali do druhého patra. Objevili se znovu po dvou hodinách a většina z nich nastoupila do autobusů nebo taxíků, které zamířily do velkých ponurých hotelů v Minsku, kde měli rezervace od cestovních kanceláří. Skupina pěti mužů, včetně Afrona, se za tmy vydala pěšky na šestihodinovou cestu do metropole.

