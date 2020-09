Prokurátor žádá pro Kotlebu vězení za propagaci neonacismu

Za zmíněný trestný čin je možné na Slovensku udělit čtyři až osm let vězení a prokurátor navrhuje dolní polovinu sazby. Honz řekl, že Kotleba při odevzdávání šeků ve zmíněné hodnotě konal skrytým způsobem, ale pro neonacistickou scénu zcela srozumitelně.

Prokurátor konstatoval, že čísla 1488 na šecích nebyla náhodná, ale jsou to symboly, které jsou souborem neonacistických symbolů. Kotleba to odmítá. V případě odsouzení by předseda LSNS přišel o svůj poslanecký mandát.