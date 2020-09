Příští stanice: Prezidentský palác, hlásí v autobusech v Bratislavě sama prezidentka

Podle mluvčího bratislavského dopravního podniku Mateje Michlíka by pro hlášení dalších zastávek mohli propůjčit své hlasy rovněž někteří populární slovenští herci.

Prezidentka Čaputová chce do roku 2030 dosáhnout toho, aby se prezidentská kancelář stala první uhlíkově neutrální institucí na Slovensku.

Na delší lety by chtěla využívat komerční lety, vozový park prezidentské kanceláře by měl mít pouze elektrické a hybridní automobily a měla by se také zvyšovat energetická efektivita budov, které prezidentská kancelář spravuje.