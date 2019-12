Přišla jsem o všechno, řekla obyvatelka paneláku v Prešově, kde explodoval plyn

„Přišla jsem domů po noční. Dělníci právě kopali u bytovky a v domě byl cítit plyn. Řekla jsem to dělníkům, ale oni tvrdili, že je vše pod kontrolou a jeden šel se mnou do bytu. Tam plyn nebylo cítit, tak jsem šla spát,“ řekla Hrebenárová serveru sme.sk.

„Najednou to bouchlo, nevím odkud, zevnitř. Vletěly na mne dveře, praštily mě do ruky, ale nejsem zraněná, nic se mi nestalo,” uvedla Hrebeňárová podle serveru Pravda.sk. Z bytu se nemohla dostat ke schodišti ani k výtahu.

Slyšela křičet sousedku, ale nemohla ji pomoci a neví, co se s ní stalo. Ve vedlejším pokoji praskaly stěny. „Nevím, jak dlouho to trvalo, pro mne to byla věčnost,” dodala. Z bytu v desátém patře jí nakonec pomohli uniknout hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Byt zcela vyhořel. „Měla jsem tam úplně vše. Začnu od nuly, nemám nic,” řekla.