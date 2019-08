Prioritou je brexit bez dohody, poradci britské vlády nemohou ani na dovolenou

„Velmi bych preferoval odejít s dohodou, s takovou, která musí zrušit antidemokratickou irskou pojistku, která má pro naši zemi nepřijatelné důsledky. Ale jsem si vědom toho, že k tomu nemusí dojít. Proto bude mou nejvyšší prioritou, abychom se naléhavě a rychle připravovali na možnost vystoupení bez dohody, a bude to také nejvyšší priorita pro státní správu,” stálo v textu premiéra vládním úředníkům. Johnson dodal, že vláda musí jasně vysvětlit, jaké kroky mají jednotlivci a firmy učinit, a jak je v tomto podpoří.

Zaměstnanci kanceláře premiéra a poradci vlády musejí pracovat na přípravě brexitu bez dohody celý srpen, i když parlament zasedne až 3. září.

„Zvláštním poradcům přišel ve čtvrtek večer e-mail od předního Johnsonova poradce Edwarda Listera, který zmiňuje 'určitý zmatek kolem vybírání dovolené', a hlásí, že nikdo by si ji neměl do 31. října brát,” uvádí deník The Guardian. Nové nařízení podle listu mnohé rozčílilo, stěžují si, že vládní personál je vyčerpaný a v září a říjnu je čeká nebývalé množství práce.

Přípravy na odchod bez dohody

Johnson před nástupem do premiérské funkce i po něm sliboval, že přípravy na brexit bez dohody o rozluce výrazně vystupňuje. Nedávno ale řekl, že pravděpodobnost této varianty odchodu z EU je „milion ku jedné” a že intenzivní příprava na tento scénář přiměje zbytek unie přistoupit na požadavky Londýna ohledně podoby brexitové dohody.

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn Foto: Frank Augstein, ČTK/AP

Podle televize Sky News však Británie směřuje k říjnovému odchodu bez dohody, který by zároveň mohl znamenat pád Johnsonovy vlády. Unijní lídři by preferovali brexit na základě sjednaných podmínek, zásahy do stávající brexitové dohody ale odmítají. EU v posledních měsících přijala řadu krizových opatření a hlásí, že na brexit bez dohody bude připravena.

Před týdnem britská vláda oznámila, že zvyšuje o 2,1 miliardy liber (58,5 miliardy Kč) rozpočet na přípravy, čímž se celkový objem vyčleněných prostředků dostal na 6,3 miliardy liber.

Ve hře jsou předčasné volby

Podle zdroje televize z konzervativní strany vzkaz zaměstnancům zvyšuje pravděpodobnost, že Johnson vyhlásí předčasné volby. Podle čtvrtečního vydání listu The Financial Times je premiér vyhlásí několik dní po brexitu, jestliže poslanci nepodpoří jeho vládu v případném hlasování o důvěře.

Opoziční poslanci chtějí konzervativní vládu svrhnout v hlasování o důvěře, až parlament opět zasedne po letní přestávce 3. září. V případě, že by vláda podporu nezískala, musel by Johnson vypsat všeobecné volby. Volby by se ale nestihly uspořádat do 31. října, takže by Británie opustila EU během volební kampaně.