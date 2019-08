Při srážce letounů zahynula rodina nejstarší pivovarnické dynastie v Německu

Třiačtyřicetiletý podnikatel zemřel v den svých narozenin. S rodinou nasedl do helikoptéry Bell 206 L3 LongRanger, která odstartovala z letiště Son Bonet v neděli v 10.15. Jejich cílem byla luxusní restaurace La Reserva Rotana ve městě Manacor na východě ostrova Mallorca, kde měl pivovarnický magnát oslavit své 43. narozeniny, napsal server týdeníku Focus.

Vrtulník se s ultralightem srazil poblíž města Inca ve vnitrozemí Mallorky. Kolize nastala v letové výšce do 300 metrů. Trosky naštěstí dopadly do venkovské oblasti a nezasáhly žádná obydlí. Pro tamější obyvatele ale není nehoda žádným překvapením. Španělským listům tvrdili, že taková tragédie byla jen otázkou času. „Létá se tu strašně nízko, a i nyní bylo letadlo velmi nízko. Věděli jsme, že to musí jednoho dne přijít, “ řekla Yolanda Romerová španělským novinám Diario de Mallorca.