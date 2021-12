Při incidentu nad Černým mořem se podařilo zabránit katastrofě, oznámilo Rusko

"Podařilo se zabránit katastrofě. To ale neznamená, že NATO a USA mohou nadále beztrestně riskovat životy," uvedla v prohlášení Zacharovová. Podle ruské agentury pro civilní letectví (Rosavijacija) se incident stal v pátek ráno, kdy špionážní letadlo "rychle klesalo" a dostalo se do dráhy letu airbusu společnosti Aeroflot z Tel Avivu do Moskvy. Na palubě stroje bylo 142 lidí.