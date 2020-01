Přeživší z Osvětimi: kdyby se opakovalo, co jsem zažila, své dítě raději uškrtím

Po mnoha letech se rozhodla v knize „Návrat do Birkenau. Jak jsem přežila” popsat vše, co během věznění zažila. Násilí, vyčerpání, nemoci, nesnesitelný hlad a hrůzy, jichž se stala svědkem, píše server týdeníku Focus.

„Bylo to zapáchající peklo,“ vzpomíná Kolinka. Hned po příjezdu a selekci se musely všechny ženy vysvléknout do naha. Pro ni osobně to bylo nesmírně traumatizující, ačkoliv jí bylo 19 let a vyrostla s dalšími pěti sestrami.