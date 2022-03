Prázdné regály v Německu. Lidé vykupují mouku, olej, těstoviny či rýži

Nicole z Ludwigshafenu ve spolkové zemi Porýní-Falc šla nakoupit na narozeninovou oslavu. Potřebovala mouku na domácí pizzu a dort. Konsternovaně pak zůstala stát před prázdnými regály ve velkém supermarketu. Tam, kde by měly být vyrovnané lahve s olejem, je prázdno. Totéž se opakuje o kousek dál. Ani jeden balík mouky. Připomíná jí to situaci před dvěma lety, kdy začala pandemie koronaviru a lidé vykupovali obchody ze strachu, že se zavřou.

„Někdo začne křečkovat, pak se to dostane na sociální sítě, a už to jede,“ zlobí se Stefan ze stejné spolkové země.

Statistiky mluví za vše. V týdnu od 7. do 13. března lidé v Německu nakoupili o 170 procent více mouky než ve stejném týdnu loňského roku, vyplývá to z údajů institutu pro výzkum trhu IRI. U rýže to bylo o 74 procent více a u oleje na vaření o 99 procent. Právě panické nákupy mohou za dočasný nedostatek některých druhů zboží, tvrdí obchodníci.