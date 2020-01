Pozůstalí po obětech letecké havárie chtějí žalovat Slovenskou republiku

K leteckému neštěstí došlo 19. ledna 2006 při návratu slovenských vojáků z mírové mise v Kosovu. Voják, který letěl stejným letadlem z Košic do Prištiny tvrdí, že stroj měl problémy už při startu z Košic.

„Nevzlétli jsme napoprvé, na konci dráhy jsme se museli otočit. Povedlo se to až napodruhé. Palubní technik pak se zamračeným výrazem opakovaně procházel do zadní části stroje. To se stalo asi pětkrát,“ cituje vojáka deník Nový čas.