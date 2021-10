Portugalsko vsadilo na velitele ponorky. Naočkoval skoro všechny

Ze situace, kdy na covid umíraly dva tisíce lidí denně a nemocnice praskající ve švech odmítaly nové pacienty, se Portugalsko během osmi měsíců dostalo do pozice, kdy mohlo rozvolnit všechna opatření a ve švech pro změnu praskají noční kluby.

Úkol naočkovat národ dostal na starost někdejší lídr portugalské ponorkové flotily, který působil v námořních velitelských strukturách NATO. Povolán, aby zbavil zemi koronaviru, byl na začátku roku a úkol splnil. V současné sobě je v Portugalsku plně naočkováno 98 procent obyvatel starších 12 let.

„Věříme, že se nám podařilo dosáhnout bodu, kdy funguje kolektivní imunita. Vypadá to teď velmi dobře,“ řekl Henrique Gouveia e Melo listu The New York Times.