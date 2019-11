Pořád se tu krade ve velkém, postěžoval si Putin na kosmodromu

"Už stokrát se řeklo, abyste pracovali transparentně. Dává se na to více peněz, je to prakticky celostátní projekt! Oni ale kradou stovky milionů, stovky milionů!" rozhořčil se šéf státu. "Už začalo několik desítek trestných případů, soudy i vynesly rozsudky, posílají lidi do vězení. Ale i tak se pořádek nepodařilo nastolit," konstatoval.