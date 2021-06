Populární expředseda britského parlamentu Bercow přešel k labouristům

Bercow, který byl deset let předsedou dolní komory parlamentu, přechod k labouristům potvrdil v rozhovoru pro týdeník Observer a vysvětlil i důvody: „Dospěl jsem k závěru, že je tuto vládu potřeba vyměnit. Realita je taková, že toho může dosáhnout jen labouristická strana. Neexistuje žádná jiný reálná možnost.“

Bercow také dodal, že sdílí hodnoty labouristů: „Jsem motivován podporou rovnosti, sociální spravedlnosti a internacionalismem. To jsou symboly labouristů.“ Uvedl, že se Johnson sice zavázal srovnat rozdíly, ale ve skutečnosti nemá zájem o lidi, kteří jsou méně privilegovaní než on: „Myslím, že nemá žádnou vizi rovnější společnosti a touhu po sociální mobilitě nebo vášeň zlepšit život hodně lidem, kteří mají menší štěstí než on sám. Stále více si myslím, že jsou lidé otrávení lží, prázdnými slogany a nesplněnými sliby.“