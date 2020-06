Polští vyšetřovatelé zvažují požádat soud o zatykač na Štrougala

Vyšetřovatelé krakovského oddělení IPN chtějí, aby byl Štrougal zatčen a vydán do Polska, protože byl od roku 1961 do roku 1965 ministrem vnitra. Za natažením drátů s napětím 5000 V na hranici stál podle vyšetřovatelů generálmajor Ludvík Hlavačka, který však zemřel v roce 2005. Štrougal ještě žije.

Štrougal ale uvedl, že on sám chtěl proud na hranicích vypnout, a to hned od roku 1961, ale nepodařilo se mu to hned prosadit. Až v roce 1963 pro to získal podle svých slov souhlas prezidenta Antonína Novotného. Ten pak podle něj musel ještě vypnutí elektřiny vyjednat s tehdejším prvním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu Nikitou Chruščovem, což se stalo v roce 1964.