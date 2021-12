Polští vojáci našli na hranici mrtvého migranta z Nigérie

Obyvatelé pohraničí varují, že vzhledem k mrazivému počasí bude obětí přibývat. „Dnes byl u jedné z cest nalezen další uprchlík. Byl mrtvý. To je zločin! Proč EU nereaguje na to, co se děje v Polsku, když je nelegální a nepřijatelné strkat lidi za dráty? Kolik mrtvol musíme najít, aby to skončilo, aby někdo zareagoval nejen „diplomaticky“, ale razantně? Teplota v noci má dnes klesnout až k -10 stupňům. Kdo v takových podmínkách přežije?“ ptá se na Facebooku jeden z obyvatel polského pohraničí.