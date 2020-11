Polský učitel: zemí se valí tsunami nepokojů. Mladí zbořili tabu

„Mám dceru. Kdyby chtěla, nemám morální problém ji kvůli potratu odvézt do Čech. Podívejte se na inzeráty gynekologických ordinací v Čechách a na Slovensku. Z půlky jsou v polštině. Ovšem teď by ten zákon penalizoval i mě, otce, který by chtěl pomoci dceři. Je to jako plivnutí do tváře, když mě vlastní stát trestá i v případě tak soukromé a intimní záležitosti. Nadávám, protože oni chystají peklo mé dceři,” řekl.