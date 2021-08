Polsko do Varšavy evakuovalo zatím 770 Afghánců

„Oni v minulosti pomáhali nám a teď je řada na nás. V zatím posledním, desátém letadle jsme přivezli 116 Afghánců včetně 37 dětí ve věku do pěti let. Všichni se z bezpečnostních důvodů nacházejí na utajených místech,” uvedl v TVN náměstek ministra zahraničí Marcin Przydacz.

„Nemůžeme zaručit, že do 31. srpna stihneme evakuovat všechny, kteří nás o to požádali. Jsou jich tisíce, ale uděláme všechno, co je v našich silách,” uvedl.

Przydacz zároveň připomněl, že do konce června letošního roku, kdy polští vojáci ukončili svou misi v Afghánistánu, evakuovali do Varšavy všechny afghánské spolupracovníky s jejich rodinami, kteří o to tehdy projevili zájem. Jednalo se o osoby, které se mohly obávat represí ze strany Tálibánu.

Po vyostření situace v Afghánistánu se přihlásili ještě další. I ty se Poláci snaží z Kábulu dostat.