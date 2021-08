Polsko chce výjimečný stav u hranic s Běloruskem

„Situace na hranicích s Běloruskem je napjatá a kritická hlavě z důvodu, že režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se rozhodl přepravit migranty z Iráku do Běloruska a vytlačit je do Polska, Litvy a Lotyšska, aby destabilizoval naše země,” řekl Morawiecki podle televize TVN 24.

Ministr vnitra Mariusz Kamiński na tiskové konferenci uvedl, že nouzový stav bude zaveden okamžitě poté, co prezident podepíše příslušné nařízení. Týkat by se měl jen úzkého pásma bezprostředně při hranicích s Běloruskem a neměl by se dotknout polských občanů.