Polskem otřásl případ brutálního týrání mentálně postižených dívek jeptiškami

Vzhledem k tomu, že většina převážně těžce autistických dívek pochází ze sociálně vyčleněných rodin a jejich příbuzní se o ně dlouhodobě nestarají, neměly jeptišky obavy, že by se násilí dostalo na veřejnost.

„Pokud dívka nechce poslouchat a je příliš neklidná, nemůžete ji k sobě přivinout, jako to děláte vy, ale musíte jí vrazit pár facek, aby si to zapamatovala, ale tak, aby to ostatní neviděly,“ nabádala terapeutky ředitelka ústavu, řádová sestra Bronislawa.