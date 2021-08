Polská vládní koalice se kvůli kontroverznímu návrhu mediálního zákona rozpadá

Odchodem Dohody totiž vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) premiéra Mateusze Morawieckého přišla o těsnou většinu v dolní komoře parlamentu. Agentura AP k tomu ale dodala, že to nutně nemusí znamenat rozpad vlády, k tomu je třeba vyslovit jí nedůvěru.

„Odklad znamená, že PiS brzy skončí. Moc se vrátila do rukou parlamentu a v Polsku máme menšinovou vládu,“ okomentoval situaci Adrian Zandberg ze strany Levice.

„Většina v Sejmu, slepená bahnem korupce a vydírání, se nám rozpadá před očima. Může to nějaký čas trvat, ale už není schopna vládnout,” napsal na Twitteru bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk.

Podle zpravodaje listu Gazeta Wyborcza byl výsledek hlasování velkým překvapením i pro samotnou PiS. Ta měla mít zajištěných 232 poslanců, kteří by hlasovali pro schválení zákona. Lukasz Mejza a Zbigniew Ajchler ale hlasovali proti a další čtyři členové vládní koalice (dva z PiS) nebyli v Sejmu fyzicky přítomní.

Podle odpůrců současného kabinetu má zákon umlčet zpravodajskou televizi TVN 24, v níž má rozhodující vlastnický podíl americká Discovery a která je kritická vůči nynější vládě – a to tím, že by přišla o licenci. Návrh zákona je považován za klíčovou zkoušku pro přežití médií v Polsku. Současná vláda už podle agentury AP léta omezuje nezávislost médií i soudnictví. Do polských ulic vyšly v úterý tisíce lidí, aby demonstrovaly na obranu svobody médií.