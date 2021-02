Polka musí přivést na svět zdeformované dítě, které po porodu zemře. Tak rozhodla vláda

„Barbarské rozhodnutí přijaté po dlouhodobém útoku náboženských fundamentalistů přitom začalo v tichosti platit ještě před 27. lednem, kdy oficiálně vstoupilo v platnost. Těhotné ženy, které měly potrat a jeho termín schválený státní komisí, několik dní marně čekaly na jeho vykonání. Poté, co byl zákon zveřejněn, musely do několika hodin opustit nemocnice,” upozornila TVN24.

Magda (36) z Krakova patří k ženám, které teď nevědí, co mají dělat. Pokud nechce mít na krku soud a vězení, musí porodit dítě, které bude zdeformované a odsouzené k smrti. Tak rozhodla vláda. Magda se cítí podvedena vládou a pronásledována katolickou církví, upozornila televize.

„Spáchali jste nehoráznou hanebnost, se kterou nikdo normální nemůže souhlasit. Co teď mají dělat ženy, které prožívají největší hrůzu svého života? Měly právo na pomoc od státu a teď je vyhazujete z nemocnic, kde čekaly na interrupci. Nutíte je donosit a porodit poškozené dítě, často i mrtvé plody,” vytýkala neokonzervativní vládě známá polská herečka Renata Daczewiczová.

Polský soud zakázal potraty, i když je plod poškozený. Lidé vyšli do ulic

„Zákaz potratů v Polsku neznamená, že se sníží jejich počet nebo že se problém vyřeší. Co je to za stát, který místo toho, aby pomohl vlastním ženám v nouzi, tak je odsuzuje k nelegálním zákrokům v podzemí, čímž ohrožuje jejich zdraví a životy, anebo je vyhání za zákroky do zahraničí,” kritizovala vládu Esther Majorová z organizace Amnesty International.