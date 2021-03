Pokud fotbalista Kúdela přiletí na zápas s Arsenalem do Londýna, vyslechne ho policie

Policie v souvislosti s obviněním z rasismu plánuje vyslechnout fotbalistu Ondřeje Kúdelu, pokud s pražskou Slavií přicestuje na dubnové utkání Evropské ligy proti Arsenalu do Londýna. Server The Guardian to uvedl s odvoláním na právníka finského fotbalisty tmavé pleti Glena Kamary, kterého měl Kúdela rasisticky urazit ke konci utkání s Glasgow Rangers, které se odehrálo minulý čtvrtek.