Podvratné akce Ruska v Evropě má na svědomí supertajná jednotka

„Je to jednotka GRU, která byla už roky aktivní v Evropě,“ řekl nejmenovaný evropský bezpečnostní představitel. „Bylo překvapením, že se Rusové, GRU a tato její jednotka, cítili tak svobodní, že mohli provádět tuto extrémně škodlivou činnost ve spřátelených zemích a pokračovat v ní. To byl šok,“ dodal.

Britské úřady obvinily ruské agenty Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina z převozu novičoku do Británie a pokusu otrávit Skripala. Podle listu The New York Times však byla operace mnohem komplexnější, než se dříve uvádělo. Už rok před akcí odcestovali do Velké Británie tři operativci z jednotky 29155, aby si akci vyzkoušeli nanečisto. Jedním z nich byl Miškin, druhý použil pseudonymu Sergej Pavlov a třetí, který použil jméno Sergej Fedotov, na akci dohlížel.