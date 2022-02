Po uznání republik na Donbase letí cena ropy i plynu nahoru

Analytik Commonwealth Bank Vivek Dhar agentuře Reuters řekl, že je nepravděpodobné, že by americké a evropské vlády uvalily sankce na ruskou ropu nebo plyn, pokud by Rusko dále napadlo Ukrajinu, protože by to způsobilo problémy jim samotným. Samotné Rusko by však mohlo zadržet dodávky ropy a plynu, pokud by se snažilo o odvetu proti jakýmkoli dalším sankcím uvaleným Západem, dodal Dhar.