Pilot polské stíhačky omylem kulometem zasáhl kolegův MiG-29

„Nevzpomínám si, že by kdykoliv v polských vzdušných silách došlo k podobné události. Pravděpodobně jeden z pilotů provedl chybný manévr a ocitl se za druhou stíhačkou, s níž měl letět ve dvojici a na jedné úrovni. V takové situaci však v žádném případě už neměl střílet,“ komentoval událost bývalý inspektor vzdušných sil generál Tomasz Drewniak. Dodal, že zřejmě došlo k zásadním chybám ve školení pilotů.

Pilot zasaženého stroje měl velké štěstí, pokud by totiž vypálené střely z kulomety zasáhly kabinu, utrhlo by mu to hlavu.