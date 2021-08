Pfizer není lepší než Astra, zuří Britové

Závěry „vyvolaly hněv mezi vládními představiteli“ Británie , napsal tamní list Daily Mail. Studie, kterou zveřejnil odborný časopis The Lancet, analyzuje údaje z Katalánska . Výzkum provedli vědci z univerzitního institutu pro primární zdravotní péči v Barceloně, kteří spolupracovali s odborníky z Oxfordu a z Nizozemska .

Udělali to Británii naschvál kvůli brexitu

Tato zjištění jsou nicméně v rozporu s jinými dřívějšími výzkumy, které tvrdí opak. Rozhořčení Londýna to ale nijak nemírní, jak ukázal web Politico, jemuž nejmenovaný britský vládní činitel řekl: „Evropští vůdci, kteří zničili vakcínu AstraZeneca, mají na rukou krev. Teď tedy víme, co jsme všichni tušil i – udělali to Británii naschvál kvůli brexitu. Až vzniknou historické práce, bude v nich, že tito lidé byli přímo odpovědní za smrt tisíců lidí v rozvojových zemích, které kvůli jejich strašidelným příběhům nechtějí brát AstraZeneku.“