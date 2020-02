Šest Čechů je v karanténě na Kanárských ostrovech kvůli koronaviru

Ve čtyřhvězdičkovém hotelu H10 Costa Adeje Palace je šest Čechů, původní informace hovořily o pěti, čtyřech dospělých a jednom dítěti. Mluvčí cestovní kanceláře Invia Andrea Řezníčková uvedla, že na místo odletěli v pondělí, vrátit se měli 6. března. Canaria Travel CZ dodala, že jedna žena na do hotelu odletěla už dříve. Zda se budou v plánovaném termínu moci vrátit, není zatím jasné.

Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.