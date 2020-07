Peskov: Vztahy mezi Moskvou a Prahou jsou zkalené, kontakt neplánujeme

Na Západ loni utekl ředitel výzkumného ústavu vesmírných přístrojů Jurij Jaskin. Ten denně přicházel do styku s tajnými informacemi. I on měl být zapleten do rozkrádání a údajně se bál, že by mohl být dopaden. Odjel proto do ciziny a ze zahraničí požádal, aby byl zproštěn funkce.