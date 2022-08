Pes v Rakousku strhl českého turistu a oba se zřítili ze srázu

Zatímco pes nehodu přežil bez zranění, turista se při pádu těžce zranil. Vrtulník ho vyprostil s pomocí lana a přepravil do nemocnice v Zell am See. Pětice společníků zraněného turisty i se psem sestoupili do údolí. Do záchranné operace byl nasazen policejní vrtulník a vrtulník záchranářů.