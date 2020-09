Pellegrini dotahuje Matoviče, bere hlasy hlavně Ficovi

Je to vidět i na poklesu preferencí Směru, když bývalou vládní stranu a v současnosti stále nejsilnější opoziční stranu by volilo jen 10,2 procenta Slováků. „V preferencích Hlasu tvoří bývalí voliči Směru téměř polovinu,“ upozornil Slosiarik. Ficovi zůstávají věrní hlavně starší voliči, mladší podporují Hlas. Pellegrini získal také některé voliče vládních stran Jsme rodina a OLaNO.

Vládní strana Svoboda a Solidarita by aktuálně získala 9,9 % hlasů, vládní Jsme rodina 9,1 % a opoziční strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko 8,5 procenta.

Uspěla by také mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko, kterou by volilo 5,9 procenta Slováků. Tato strana vyslala do prezidentského klání Zuzanu Čaputovou, která volby vyhrála.