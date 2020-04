Paříží druhou noc zmítaly nepokoje

Již dvě noci po sobě docházelo na předměstích Paříže k násilným střetům s policií. Pouštěli se do nich zejména příslušníci etnických menšin. Kromě násilí vůči zasahujícím strážcům zákona zapalovali auta a demolovali veřejný i soukromý majetek.

„Příslušníci bezpečnostních složek byli napadeni protestujícími, kteří po nich házeli kameny a pyrotechniku,“ informoval místní policejní mluvčí s tím, že se nepokoje přelily i do dalších sousedství.

Současná vlna násilí se v Paříži vzedmula poté, co neoznačené policejní auto v sobotu večer na předměstí Villeneuve-la-Garenne srazilo a vážně zranilo třicetiletého motorkáře.

Podle nejmenovaného zdroje deníku The Daily Mail, který je s případem dobře obeznámen, pochází sražený motorkář z prostředí muslimů arabského původu. „Leží v nemocnici v kritickém stavu a místní lidé to, co se stalo, nesou velmi špatně,“ cituje britský list svůj zdroj.