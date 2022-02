Paříž a Brusel zakázaly konvoje svobody. Bojí se nájezdů rozzuřených občanů

„Vzhledem k riziku narušení veřejného pořádku, které by toto shromáždění mohlo způsobit, vydává policejní prefekt nařízení o zákazu podobných demonstrací od pátku 11. února 2022 do pondělí 14. února 2022 včetně. Policie přijme konkrétní opatření, aby zabránila blokování důležitých silničních tahů a bude pokutovat a zatýkat ty, kteří tento zákaz poruší,” uvedla policejní prefektura.

Vedení belgické metropole se rozhodlo zakázat Konvoji svobody vstup do Bruselu. Pro pořádání demonstrace je v Belgii nezbytné podat příslušnou žádost, a tu město nedostalo; akce je tedy nelegální, uvedl starosta Close. Brusel je připraven zapojit městskou i státní policii, aby zabránil vozidlům ve vjezdu, pokud by se o to pokusila navzdory zákazu. Město chce zajistit co nejmenší dopad demonstrací na veřejný pořádek, napsal starosta na Twitteru.