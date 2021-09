Papežovy cesty na Slovensku se dotknou i dopravy z Česka

Hraniční přechod Břeclav-Brodské bude uzavřen pro nákladní dopravu v úterý 14. září od 5.30 do 7.30. Důvodem je, aby se tranzitní doprava nedostala na bratislavský dálniční obchvat v čase, kdy tamtudy pojede kolona s papežem na letiště Milana Rastislava Štefánika, odkud hlava katolické církve odletí do Košic.

V úterý ráno od 6.30 do 8.00 bude pro nákladní dopravu uzavřen rovněž hraniční přechod s Rakouskem Jarovce-Kittsee a s Maďarskem Čuňovo-Rajka.

„S uzavřením dálnice je potřeba počítat ve středu ve směru z Bratislavy ve směru na Kúty od 7.00 do 9.00 a na hraničním přechodu Brodské ve směru na Slovensko v čase od 11.00 do 13.00,“ uvedla policejní mluvčí Denisa Bárdyová.

„V pondělí ráno jsem nejel do práce autobusem jako obvykle, protože cesty kolem Apoštolské nunciatury (velvyslanectví Vatikánu) byly od rána zcela uzavřeny. Tramvaje naštěstí jezdily normálně, tak jsem se do práce dostal bez zpoždění,“ řekl Novinkám pan Tomáš z bratislavské čtvrti Dúbravka.

„Asi na hodinu dopoledne a na dvě hodiny odpoledne byl uzavřený most Slovenského národního povstání do Petržalky, takže jsem musel zvolit jinou trasu,“ líčil obyvatel největšího bratislavského sídliště na pravém břehu Dunaje.

„Dojíždím do čtvrti Karlova Ves z Petržalky a při všech těch omezeních by to bylo komplikované,“ říká učitelka základní školy, která mimořádné uzavření školy přivítala.