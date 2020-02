Padali na mě mrtví a ranění, popsal svědek řádění útočníka z Hanau

„Nejdřív někdo pětkrát nebo šestkrát vystřelil venku pistolí. Potom vešel dovnitř nějaký muž,“ vzpomínal na osudové chvíle Muhammed B. Čekal na to, až bude vyřízena jeho objednávka jídla. Podobně na to byli i další lidé. „Všichni jsme čekali na vyřízení objednávek, když vešel muž a začal vraždit,“ popsal situaci.

„Nejprve střelil jednoho do hlavy, muž se zhroutil na zem. Potom začal střílet na nás všechny. Schovával jsem se za zdí, ale koupil jsem to do ruky a zhroutil jsem se na zem. Na mě padali další lidé a na ně další. Leželi jsme potom všichni na jedné hromadě. Chlapec pode mnou měl díru v krku a říkal mi, že nemůže dýchat. Potom ten muž utekl a už jsme ho neviděli,“ řekl.