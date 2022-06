Osmiletý chlapec v Německu putoval osm dnů podzemní kanalizací

Vyšetřování dospělo k závěru, že chlapec pravděpodobně vlezl do drenážního potrubí poblíž svého domova a po pár metrech ztratil orientaci. Další dny putoval potrubími. Nejprve to byla 23 metrů dlouhá svodová roura, která měla v průměru 100 centimetrů. Ta se dál větvila do rour o průměru pouhých 60 centimetrů. Tam robot našel chlapcovu bundu, po dalších 70 metrech se našel zbytek oblečení.