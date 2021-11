Orbán obhájil post předsedy Fideszu, bude čelit novému protivníku

"Nevzdáme se práva bránit naše hranice, zastavit migraci. Trváme na tom, že sňatek je v Maďarsku svazkem mezi mužem a ženou, otcem je muž a matkou je žena," řekl osmapadesátiletý Orbán, který se stylizuje do role obránce maďarské kulturní identity před migrací muslimů do Evropy a obránce křesťanských hodnot před západním liberalismem.

Kandidatura Márkiho-Zaye by mohla pro Orbána v parlamentních volbách znamenat velkou výzvu. Konzervativní starosta má sedm dětí a netají se svou křesťanskou vírou. Tato image by podle pozorovatelů mohla ztížit případnou snahu jej očernit a mohla by rovněž oslovit mnoho nerozhodnutých voličů na venkově i v metropoli.