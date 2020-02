On-line: Sabine dorazila do Německa. Stojí vlaky i letadla

V neděli se přihnala do Evropy ze severního Atlantiku nebezpečná bouře Sabine (Ciara) doprovázená silným větrem. Nejprve udeřila na Britské ostrovy. Kvůli orkánu zůstalo bez proudu na 150 tisíc domácnostní, farem či firem. Narušen je na kontinentu i provoz letišť, včetně londýnského Heathrow. Přes Británii a Německo by se měla bouře odpoledne dostat do Česka.